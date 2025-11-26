إعلان الحصر العددي بالدائرة السادسة في شبين القناطر بالقليوبية

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة السادسة بمحافظة القليوبية، ومقرها مركز شرطة شبين القناطر، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من تجميع وفرز الأصوات الواردة من اللجان الفرعية بالدائرة.

وكشفت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام لجان الدائرة بلغ 377 ألفًا و330 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 66 ألفًا و284 ناخبًا.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الأصوات الباطلة: 11,319 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 54,965 صوتًا

الأصوات التي انتخبت القائمة الوطنية من أجل مصر: 47,425 صوتًا.

الأصوات التي لم تنتخب القائمة الوطنية: 7,540 صوتًا.

الحصر العددي للمقاعد الفردية

وبلغ عدد الأصوات التي أدلى بها الناخبون على المقاعد الفردية 66,284 صوتًا، منها 6,009 أصوات باطلة، بينما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 60,275 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين وفق ترتيب بطاقة التصويت كالتالي:

مدحت الكمار: 41,026 صوتًا

عادل سعيد القط: 19,392 صوتًا

علاء عطا محمد: 12,728 صوتًا

عماد حمد عواد: 18,672 صوتًا

عبد العزيز الصفتي: 28,732 صوتًا.

الطعون وإعلان النتائج

وأوضحت اللجنة أن اللجان العامة تتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل فيها خلال 24 ساعة من استلامها، وتخطر المتظلم بالقرار خلال المدة نفسها.