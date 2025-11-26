إعلان

إعادة بين 4 مرشحين.. الحصر العددي للدائرة الثانية في كفر الشيخ

كتب : مصراوي

05:07 ص 26/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية التى تضم سيدي سالم والرياض في محافظة كفر الشيخ الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وكشف الحصر العددي، حصول مرشح مستقبل وطن توفيق أبو أحمد على 33163 صوتًا، وعلي أبو أحمد على 29566 صوتًا، ومحمد بسطويسي على 29089 صوتًا، ومحمد السعيد عبيدي على 26448 صوتًا.

ووفق ذلك سوف تجرى الإعادة بين المرشحين الأربعة في الموعد المحدد لإجراء انتخابات الإعادة طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص وحدها بإعلان نتائج الانتخابات.

