

الشرقية- ياسمين عزت:

استقبلت اللجنة العامة بمدينة الزقازيق في الصالة المغطاة والتي تضم الدائرة الأولى (الزقازيق والقنايات)، محاضر الفرز من اللجان الفرعية الموزعة على 154 لجنة فرعية لإجراء الحصر العددي لأصوات الناخبين للاستفتاء على الانتخابات البرلمانية 2025 بمحافظة الشرقية.

وتعلن اللجنة العامة عن الحصر العددي لأصوات الناخبين، في كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي.

وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.