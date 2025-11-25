بدء فرز أصوات انتخابات النواب في لجان كفر الشيخ (صور)

إنقاذ 5 بينهم طفلان.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت اللجان الانتخابية بمدن ومراكز كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال فرز الأصوات فور إغلاق باب التصويت، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يجري حاليًا تسليم محاضر الفرز من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة بالدوائر الأربع في المحافظة، لحصر النتائج وتحديد الفائزين بـ 20 مقعدًا (10 فردي و10 قائمة).

ومن المقرر أن تُعقد جولة الإعادة يومي 17 و18 ديسمبر المقبل، لحسم المقاعد التي لم يحصل أصحابها على الأغلبية المطلقة في هذه الجولة.