مد التصويت ساعة بلجنتي "الزعفران" في كفر الشيخ للزحام (صور)

حصر عددي أولي.. تعرف على ترتيب مرتضى منصور في دائرة ميت غمر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت اللجنة العامة للدائرة الثالثة (الحامول وبيلا والبرلس) في كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، مد التصويت لمدة ساعة إضافية بلجنتي مدرسة "الزعفران" بمركز الحامول، نظرًا للإقبال الكثيف وتكدس الناخبين.

ويستهدف القرار تمكين جميع المواطنين المتواجدين داخل حرم اللجنتين من الإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد أمني لتنظيم العملية وضمان سيرها بهدوء.

وتختتم اليوم انتخابات مجلس النواب (المرحلة الثانية) في كفر الشيخ، التي يتنافس فيها المرشحون على 20 مقعدًا، على أن تُجرى جولة الإعادة في 17 و18 ديسمبر المقبل.