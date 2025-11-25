إعلان

مد التصويت ساعة بلجنتي "الزعفران" في كفر الشيخ للزحام (صور)

كتب : إسلام عمار

09:52 م 25/11/2025
    إقبال الناخبين على التصويت
    جانب من إقبال الناخبين
    إقبال الناخبين على التصويت

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت اللجنة العامة للدائرة الثالثة (الحامول وبيلا والبرلس) في كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، مد التصويت لمدة ساعة إضافية بلجنتي مدرسة "الزعفران" بمركز الحامول، نظرًا للإقبال الكثيف وتكدس الناخبين.

ويستهدف القرار تمكين جميع المواطنين المتواجدين داخل حرم اللجنتين من الإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد أمني لتنظيم العملية وضمان سيرها بهدوء.

وتختتم اليوم انتخابات مجلس النواب (المرحلة الثانية) في كفر الشيخ، التي يتنافس فيها المرشحون على 20 مقعدًا، على أن تُجرى جولة الإعادة في 17 و18 ديسمبر المقبل.

انتخابات مجلس النواب 2025 مد فترة التصويت لجان الانتخابات كفر الشيخ

