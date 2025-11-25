مصرع هارب من الإعدام في تبادل للنيران مع الشرطة بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي عنصر إجرامي هارب من حكم بالإعدام مصرعه، اليوم الثلاثاء، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، أثناء مداهمة أمنية بقرية "أبو دياب شرق" التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

بادر المتهم بإطلاق الرصاص تجاه القوات فور وصول الحملة المجهزة لضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، مع التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.