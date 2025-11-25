إطلاق حملة "16 يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة بقنا (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أطلقت هيئة "بلان إنترناشيونال" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة في قنا، اليوم الثلاثاء، حملة "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، خلال اجتماع موسع للجنة التنسيقية بالمحافظة.

استهدفت الفعالية تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز المساواة وخلق بيئة عمل آمنة، بحضور ممثلي وزارات الصحة والتعليم والأوقاف، ومسؤولي المجالس المتخصصة للسكان والطفولة، وجامعة قنا.

وأكدت الدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يتصدى منهجيًا لكل صور العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك التمييز المالي والحرمان من الحقوق، مشددةً على ضرورة سن تشريعات لمكافحة زواج الأطفال، ودور مكتب الشكاوى في تقديم الدعم القانوني للمعنفات.

ومن جانبها، حذرت الدكتورة هالة سناري، مدير وحدة مناهضة العنف بجامعة قنا، من خطورة "العنف الرقمي" واستهداف الفتيات إلكترونيًا، معلنة عن خطط لتنظيم معسكرات لتعليم الطالبات مهارات الدفاع عن النفس بالتعاون مع كلية التربية الرياضية، وبرامج توعية بمخاطر ختان الإناث بالشراكة مع كلية الطب.