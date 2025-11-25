إعلان

الشرقية ترفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية

كتب : ياسمين عزت

10:10 ص 25/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية (4)
  • عرض 4 صورة
    رفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية (2)
  • عرض 4 صورة
    رفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية (3)

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة في أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الذي شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري للمحافظة وتوفير بيئة منظمة وآمنة للمواطنين خلال العملية الانتخابية.

وكثّفت رؤساء المراكز والمدن والأحياء حملاتهم لرفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتطوير الطرق وتحسين مستوى الإنارة في محيط المقار الانتخابية، بما يضمن سهولة حركة المواطنين وتيسير عملية الدخول والخروج من اللجان، وتهيئة الأجواء المناسبة لسير عملية التصويت بشكل منضبط وآمن.

اللجان الانتخابية الشرقية رفع الإشغالات

