انتظام التصويت في ثانِ أيام انتخابات النواب بكفر الشيخ -صور

"لسه في تالتة لحد دلوقتي".. ماذا قال رمضان صبحي خلال جلسة محاكمته بتهمة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

انتظمت العملية الانتخابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بعد فتح باب التصويت في اليوم الثاني من الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025.

وطبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، جرى فتح باب التصويت في الموعد المحدد وسط تأمين شامل من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب يومي الإثنين 24 والثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بينما تجرى جولة الإعادة يومى الأربعاء والخميس؛ 17 و 18 من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار 20 نائبًا منهم 10 نواب بنظام الفردي، و 10 نواب بنظام القائمة، بدائرة المحافظة.