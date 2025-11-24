إعلان

بالقفل المؤمن.. غلق لجان كفر الشيخ في أول أيام انتخابات النواب (صور)

كتب : إسلام عمار

09:48 م 24/11/2025
    جانب من غلق الصناديق
    خلال غلق باب اللجنة
    غلق اللجنة بالقفل المؤمن
    أثناء غلق باب اللجنة
    غلق صناديق الاقتراع
    غلق صندوق الاقتراع
    أثناء غلق صناديق الاقتراع
    غلق بالقفل المؤمن
    لحظة الغلق بالقفل المؤمن

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت اللجان الانتخابية بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، أبوابها معلنة انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بجميع المدن والمراكز.

وأمّن رؤساء اللجان صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المؤمنة فور انتهاء الموعد المحدد، طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستكمل المحافظة (المرحلة الثانية) التصويت غدًا الثلاثاء، للمنافسة على 20 مقعدًا (10 فردي و10 قائمة)، بينما حُددت جولة الإعادة يومي 17 و18 ديسمبر المقبل.

غلق صناديق الاقتراع غلق لجان الانتخابات لجان كفر الشيخ انتخابات مجلس النواب 2025

