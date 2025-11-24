بالقفل المؤمن.. غلق لجان كفر الشيخ في أول أيام انتخابات النواب (صور)
كتب : إسلام عمار
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أغلقت اللجان الانتخابية بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، أبوابها معلنة انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بجميع المدن والمراكز.
وأمّن رؤساء اللجان صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المؤمنة فور انتهاء الموعد المحدد، طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتستكمل المحافظة (المرحلة الثانية) التصويت غدًا الثلاثاء، للمنافسة على 20 مقعدًا (10 فردي و10 قائمة)، بينما حُددت جولة الإعادة يومي 17 و18 ديسمبر المقبل.