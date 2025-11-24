إعلان

إقبال كبير على لجان شرم الشيخ في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

كتب : أحمد الجندي

05:50 م 24/11/2025
  • عرض 4 صورة
    إقبال كبير على لجان شرم الشيخ (1)
    إقبال كبير على لجان شرم الشيخ (2)
    إقبال كبير على لجان شرم الشيخ (3)

شهدت مدرسه جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، حيث اصطفوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

