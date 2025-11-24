تطعيم 402 ألف طفل ضد الحصبة بينهم 2000 وافد في أسوان (صور)

شهدت مدرسه جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، حيث اصطفوا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

