إقبال كبير على لجان شرم الشيخ في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات

تطعيم 402 ألف طفل ضد الحصبة بينهم 2000 وافد في أسوان (صور)

كشف بث مباشر نشره النائب والكاتب الصحفي أحمد بلال، المرشح عن حزب التجمع بدائرة المحلة الكبرى، شبكة شراء أصوات الناخبين في إحدى دوائر المحلة. فيما سارعت وزارة الداخلية بضبط المتورطين، وسجلت الهيئة الوطنية للانتخابات الواقعة ضمن أبرز المخالفات التي رصدتها اليوم.

البداية.. فيديو أحمد بلال يكشف شراء أصوات بالمحلة

بدأت الواقعة، بنشر النائب والكاتب الصحفي أحمد بلال، المرشح عن حزب التجمع بدائرة المحلة الكبرى، مقطع فيديو (بث مباشر) على صفحته الرسمية على فيسبوك، يرصد شراء أصوات ناخبين داخل جراج في المحلة.

وقال بلال إن بعض المرشحين لا يزالون يمارسون هذه الانتهاكات، رغم تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات، وتجاهلهم لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار النائب إلى منطقة أبو قاسم بسوق اللبن في المحلة الكبرى، موضحًا أنها إحدى النقاط التي يتم فيها شراء الأصوات، ووصف المشهد بأنه "تجاوز واضح يستوجب تدخل الجهات المعنية"، داعيًا إلى تحرك عاجل لإيقاف هذه الممارسات قبل أن تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية.

الداخلية تلقي القبض على المتهمين بشراء أصوات المحلة

من جانبها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للتصويت له.

وأوضحت الداخلية في بيان أن التحقيقات أظهرت قيام 3 أشخاص وسيدة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، بمحاولة جمع بطاقات الرقم القومي للمواطنين وحيازة مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لصالح عدد من المرشحين، وجرى ضبطهم في جراج بأحد الشوارع المحيطة بإحدى الدوائر الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة، مع إحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات بالواقعة.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل شراء أصوات المحلة

كما كشف المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الواقعة خلال مؤتمر صحفي. وأوضح بنداري أنه فور تلقيهم بلاغا من أحد المرشحين بوجود أحد الأشخاص داخل جراج يقوم بتوزيع كروت ومبالغ نقدية، أخطر رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية الهيئة، ووصلت الشرطة وتحققت من صحة الواقعة، وتم ضبط رجل وزوجته وبحوزته 117 بطاقة رقم قومي و140 صورة كروت دعاية صغيرة لمرشح بعينه.

وكشف أن المتهمين كانوا يستلمون البطاقات مقابل 150 جنيها على كل بطاقة، مشيرا إلى أنه تم الضبط بمعرفة المقدم علي ندا رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وحرر محضر برقم 3110 لسنة 2025 إداري المحلة.