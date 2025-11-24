محافظ الشرقية يشيد بتواجد الفرق الطبية بمحيط لجان انتخابات النواب (صور)

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بخطة التأمين الطبي التي أعدّتها مديرية الشؤون الصحية بالشرقية لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للناخبين خلال انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المحافظ أن الخطة تتضمن الدفع بفرق طبية كنقاط ثابتة وأخرى متنقلة داخل محيط اللجان لتقديم الإسعافات الأولية، والفحص الطبي السريع، والمتابعة الصحية المستمرة للناخبين طوال فترة التصويت، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد الأشموني على وجود تنسيق كامل بين مديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة وفرع هيئة الإسعاف، لضمان متابعة سير العملية الانتخابية من الناحية الصحية، والتدخل الفوري عند الحاجة لتقديم الدعم الطبي الكامل، بما يوفر بيئة آمنة ومحايدة لجميع المواطنين أثناء ممارسة حقهم الدستوري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن خطة التأمين الطبي تشمل رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز والوحدات الصحية، إلى جانب التأكد من جاهزية المنشآت القريبة من المقرات الانتخابية لاستقبال الحالات على مدار الساعة خلال أيام التصويت.

كما تشمل الخطة توفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، بالإضافة إلى تواجد عيادات متنقلة مجهزة لتقديم الدعم الصحي الكامل عند الحاجة.