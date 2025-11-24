"دماء على كرسي الحلاق".. تخفيف حكم قاتل الطالب مازن بالإسكندرية (صور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

مأساة الـ 21 يومًا.. مصرع 8 من شباب الفيوم بحادث مروع في السعودية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لمقاول، لإدانته بالقتل العمد لشاب طعنًا بسكين والشروع في قتل شقيقه، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهم بمنطقة الرمل بسبب "كيس قمامة".

- المتهم يفلت من الإعدام

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا سابقًا بإعدام المتهم شنقًا، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، قبل أن تقرر المحكمة في مرحلة الاستئناف تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

- بداية الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 14057 لسنة 2024 جنايات الرمل أول، إلى بلاغ يفيد مقتل المجني عليه "مازن صبحي"، 20 عامًا، طالب بكلية التربية الرياضية، وإصابة شقيقه، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع المتهم "روبي. ا"، 40 عامًا، مقاول، بسبب خلاف على كيس قمامة.

وتبين من التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين الطرفين عقب سبّ المتهم لوالدة المجني عليه، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي لفضّ النزاع، ليغادر مازن متوجهًا إلى صالون الحلاقة استعدادًا لامتحان الكلية في اليوم التالي.

- هجوم غادر داخل صالون الحلاقة

وفي وقت لاحق، بينما كان المجني عليه يجلس على كرسي الحلاق رفقة شقيقه وأحد أصدقائه، حضر أحد معارف المتهم إلى المكان لرصد وجودهم، ثم غادر سريعًا.

وبحسب أوراق القضية، وصل المتهم إلى المحل حاملًا سلاحًا أبيض "سكين"، وانهال طعنًا على مازن في الرأس والبطن، وأصاب شقيقه بقطع في أوتار اليد أثناء محاولته الدفاع عنه.

- وفاة "مازن" متأثرًا بإصاباته

سارع أصدقاء المجني عليه بنقله إلى المستشفى غارقًا في دمائه، وقد خرجت أجزاء من الأمعاء خارج البطن نتيجة قوة الطعنة، لتبلغهم المستشفى بوفاته فور وصوله.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه قبل أن تخفف العقوبة في الاستئناف إلى السجن المؤبد.