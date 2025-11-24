إعلان

مصرع شخصين في تصادم سيارة برصيف الطريق الصحراوي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:33 م 24/11/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، إثر اصطدام سيارة كانا يستقلانها برصيف الطريق الصحراوي "وادي النطرون – الضبعة" بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود متوفيين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سيارة جامبو نقل اصطدمت برصيف الطريق، ما أسفر عن وفاة إبراهيم محمد علي، 52 عامًا، سائق من محافظة الدقهلية، ومرافقه في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية.

نُقل المتوفيان إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

