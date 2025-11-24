إعلان

إقبال لافت للسيدات والناخبين على لجان الاقتراع بالقليوبية (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:42 م 24/11/2025
    السيدات يتصدرن المشهد
    إقبال الناخبين
    إقبال السيدات على لجان القليوبية

شهدت لجان مدرسة تل بني تميم الابتدائية، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، توافد عدد كبير من السيدات في الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 للإدلاء بأصواتهن في العملية الانتخابية.

وبدأت اليوم الاثنين عملية التصويت باللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية، ضمن محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، حيث تم تخصيص 321 مقرًا انتخابيًا يضم 500 لجنة فرعية موزعة على جميع المدن والمراكز، لاستقبال أكثر من 3 ملايين و650 ألف ناخب وناخبة.

وشهدت اللجان إقبال الناخبين من مختلف الفئات منذ فتح أبوابها، وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل المقار الانتخابية، مع وجود عناصر الأمن لتنظيم الحركة أمام اللجان وضمان سهولة دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شهدت لجان قرية تل بني تميم تجهيزات كاملة من قبل الأجهزة التنفيذية، شملت توفير الإرشادات اللازمة للناخبين، وتسهيل عمليات الدخول والخروج، إلى جانب متابعة غرفة العمليات بالمركز لسير العملية الانتخابية أولًا بأول.

ويخوض السباق الانتخابي في الدوائر الست بالمحافظة 71 مرشحًا فرديًا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب ضمن النظام الفردي، إلى جانب القوائم المترشحة على مستوى القطاعات المخصصة ضمن المرحلة الثانية.

وتشمل الدوائر الانتخابية بالمحافظة: بنها وكفر شكر – طوخ وقها – شبرا الخيمة – قليوب والقناطر الخيرية – الخانكة والخصوص والعبور – شبين القناطر.

القليوبية لجان الاقتراع شبين القناطر انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

