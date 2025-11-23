4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفتح محافظة الدقهلية أبوابها، غدًا الإثنين، لاستقبال الناخبين في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 (المرحلة الثانية)، والتي تستمر على مدار يومين.

يخوض السباق الانتخابي بالمحافظة 288 مرشحًا يتنافسون بشراسة للفوز بـ 21 مقعدًا بالنظام الفردي موزعين على 10 دوائر انتخابية. وإلى جانب المقاعد الفردية، تتنافس القوائم على 17 مقعدًا مخصصًا لـ "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ليصل إجمالي حصة المحافظة في البرلمان إلى 38 مقعدًا.

وفي إطار الاستعدادات اللوجستية، أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولات تفقدية مكثفة للمقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها الكاملة.

وتشمل الخريطة الانتخابية بالدقهلية 657 مقرًا انتخابيًا تضم 795 لجنة فرعية، تقع جميعها تحت إشراف 10 لجان عامة.

ويحق لـ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب مسجل في كشوف الناخبين الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.