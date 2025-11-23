إلى "شمال إفريقيا".. أصغر لاعبة كرة قدم تخطف الأنظار بجنوب سيناء (صور)

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

خطفت الطفلة الموهوبة "ندى أحمد نجيب"، الطالبة بمدرسة الفيروز بحي النور بشرم الشيخ، الأنظار بموهبتها الاستثنائية كأصغر لاعبة كرة قدم في دوري المدارس بمحافظة جنوب سيناء، مما أهلها للصعود والمشاركة في بطولة مدارس شمال إفريقيا.

تم تكريم اللاعبة الواعدة من قبل الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية بوزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع إدارة الرياضة المدرسية، وذلك تقديرًا لتألقها اللافت خلال منافسات الدوري.

جاء هذا الإنجاز برعاية عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وبإشراف وليد جعفر، الموجّه العام للتربية الرياضية، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، في إطار دعم ورعاية المواهب الرياضية بالمدارس.

شاركت محافظة جنوب سيناء في البطولة بفريقين (بنين وبنات)، ضما 33 لاعبًا ولاعبة قدموا مستويات مميزة.

وتولى الجهاز الفني تدريبهم بقيادة كل من: محمود عمر يحيى النجار (مدرب فريق البنين)، وإيمان إبراهيم محمد عوض الله (مدربة فريق البنات)، واللذين ساهما في إعداد اللاعبين وإبراز موهبة "ندى" التي أثبتت جدارتها داخل المستطيل الأخضر.