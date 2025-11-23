ملاحقة قضائية للمشهّرين.. جامعة المنيا ترد على مزاعم "خريجة"

أصدرت جامعة المنيا، مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من محتوى وصفته بـ "التشهير" باسم الجامعة ومنسوبيها، استنادًا إلى مزاعم شخصية تروج لها إحدى الخريجات.



أكدت الجامعة، في بيانها، عدم وجود أي سجلات أو معلومات رسمية لديها تخص الواقعة المتداولة، مبررة ذلك بأن صاحبة الادعاء "خريجة" وليست طالبة منتظمة حاليًا، وأن الحديث يدور حول تجاوزات مزعومة خلال فترة دراستها منذ سنوات، مما يجعل من الصعب التحقق من سياقها داخليًا في الوقت الراهن.



شددت الجامعة على التزامها بالقيم والأعراف الجامعية، مشيرةً إلى أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ضد أي مخالفة، ولكنها ربطت تحركها في هذه الواقعة تحديدًا بـ "صدور حكم قضائي نهائي" يثبت صحة ما تم ادعاؤه، وحينها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم.



واختتمت الجامعة بيانها بتحذير لكل المنصات وصفحات التواصل الاجتماعي من تداول محتوى غير موثق يسيء لمؤسسة وطنية عريقة يتجاوز تاريخها 50 عامًا، مؤكدةً احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو منصة تتعمد الإساءة لسمعتها أو تنشر ادعاءات تمس مكانتها.