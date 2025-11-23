المحامي عمر هريدي ينسحب من الدفاع عن المتهم الأول في قضية رمضان صبحي

أعلن المحامي عمر هريدي، انسحابه من فريق الدفاع وإلغاء وكالته عن المتهم الأول في قضية التزوير المتهم فيها رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وقال عمر هريدي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ترك فريق الدفاع وإلغاء الوكالة عن المتهم الأول فى قضية التزوير الخاصة بلاعب كرة القدم".

وكان عمر هريدي صرح في وقت سابق بأن موكله الطالب "يوسف. م"، الذي أدّى الامتحان محل اللاعب رمضان صبحي، ضحية الظروف الاجتماعية الصعبة وصغر السن، مشيرًا إلى أنه ينحدر من أسرة فقيرة ويعمل في التسويق لدى وكيل اللاعبين الكابتن طارق محمد، المتهم الرابع بالقضية، مضيفا أنه تم استغلال وضعه لأداء الامتحان بدلاً من اللاعب في الفرقة الثالثة، خاصة أن الفرقتين الأولى والثانية شهدتا حالات تزوير أيضًا.

كما ترك عمر هريدي دفاع المتهم الثالث دون مرافعة، مع حضوره أمام المحكمة خلال الجلسة، لعدم تمكنه من الاستعداد الكامل.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية تتعلق بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، للنظر في الاتهامات التي تشمل تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم يتم حضورها فعليًا.

ودخل اللاعب رمضان صبحي إلى قاعة المحكمة وتم إيداعه داخل قفص الاتهام استعدادًا لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية، التي يتهم فيها هو و3 متهمين آخرين بالتزوير في محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.