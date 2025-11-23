ضبط لص كسر حائط شركة اتصالات وسرق 17 هاتفا في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية من القبض على المتهم بارتكاب سرقة فرع إحدى شركات الاتصالات بمنطقة أبو خليفة، وذلك خلال ساعات قليلة من تلقي البلاغ، في عملية أظهرت سرعة وكفاءة عمل مباحث المديرية.

وكشفت التحريات أن المتهم، الذي يعمل في جمع الخردة ويقيم بنفس المنطقة، استغل هدوء الساعات الأولى من الصباح، وقام بكسر الحائط الخلفي للفرع بعيدًا عن المدخل الرئيسي، وتمكن من سرقة 17 هاتفًا محمولًا قبل أن يترك المكان.

وكثفت فرق البحث الجنائي جهودها في تتبع خط سير الجاني وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، حتى تم تحديد هويته وضبطه، والعثور على جميع المسروقات قبل أن يتم التصرف فيها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.