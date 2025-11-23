4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن حملات مكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

الموجة 27 تنفذ 544 قرار إزالة

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن الحملات أسفرت خلال الفترة من 9 أغسطس الماضي وحتى 22 نوفمبر الجاري من تنفيذ 544 قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

استرداد 660 ألف متر من أراضي الدولة

وأشار خالد، في بيان، اليوم الأحد، إلى استرداد 1693 فدان و17 قيراط و24.52 سهم أراضي زراعية بعد إزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى استرداد 660 ألف و748 م2 أراضي أملاك دولة صالحة للبناء.

إزالة 486 متغير مكاني

ووجه المحافظ جهاز حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجهات التنفيذية لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ أعمال المتغيرات المكانية، منوهًا أنه جرى إزالة 486 متغير مكاني خلال تلك الفترة.