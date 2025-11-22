موسم حج 2026.. فوز 315 حاجًا بقرعة الجمعيات الأهلية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط عن فوز 315 متقدمًا من أبناء المحافظة في القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1447هـ – 2026م، والتي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من بين 1116 متقدمًا بالمحافظة.

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن متابعة المديرية لأعمال القرعة تأتي لضمان الشفافية عبر البوابة الموحدة للحج، مشيرًا إلى توفير الدعم الكامل للمواطنين خلال فترة التقديم، تحت إشراف اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط. وأضاف أن المديرية ستواصل تقديم التيسيرات للحجاج الفائزين، بما يشمل إجراءات السداد، والكشف الطبي، والتوعية الدينية والإدارية قبل السفر.

من جانبها، أشادت الشيماء عبدالمعطي، وكيل المديرية، بالتنظيم المحكم للقرعة الإلكترونية، مؤكدة استمرار متابعة الإجراءات حتى اكتمال جميع خطوات السفر، ودعت الفائزين إلى الالتزام بمواعيد السداد وتقديم المستندات المطلوبة لتسهيل إنهاء ملفاتهم.

كما أوضحت ولاء سالمان، مدير إدارة الجمعيات، حرص الإدارة على متابعة جميع الإجراءات والتأكد من استكمال الملفات بسهولة قبل موعد السفر.

وفي السياق ذاته، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن أكثر من 36 ألف مواطن تقدموا بطلبات حج للجمعيات الأهلية هذا الموسم، مؤكدة أن الوزارة تبذل كل الجهود لتيسير أداء المناسك بالتنسيق مع الجهات الشريكة لضمان راحة وسلامة الحجاج، مشيرة إلى أن إجراءات شركات العمرة اكتملت، وأن أولى الرحلات ستنطلق في شهر شعبان المقبل.