إعلان

غارات إسرائيلية على قطاع غزة.. واغتيال مسؤول بحماس

كتب : مصراوي

03:45 م 22/11/2025

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجيش يشن مزيدًا من الهجمات الآن على قطاع غزة، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يشن غارات على دير البلح في وسط القطاع.

وأفادت القناة الـ12 نقلًا عن مصدر إسرائيلي، باستهداف "علاء الحديدي في غزة وهو مسؤول كبير في منظومة الإمداد بالجناح العسكري لحماس"، وفق المصدر.

وأمس الجمعة، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه اغتال 6 مقاومين وألقى القبض على 5 آخرين بعد خروج 15 مقاومًا من نفقين في موقعين مختلفين شرق الخط الأصفر في شرق رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الخميس، أن الجيش بدأ سياسة هجومية ومبادرة، مضيفًا "لن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية قطاع غزة حماس الجيش الإسرائيلي دير البلح حركة حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم