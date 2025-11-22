غارات إسرائيلية على قطاع غزة.. واغتيال مسؤول بحماس

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجيش يشن مزيدًا من الهجمات الآن على قطاع غزة، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يشن غارات على دير البلح في وسط القطاع.

وأفادت القناة الـ12 نقلًا عن مصدر إسرائيلي، باستهداف "علاء الحديدي في غزة وهو مسؤول كبير في منظومة الإمداد بالجناح العسكري لحماس"، وفق المصدر.

وأمس الجمعة، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه اغتال 6 مقاومين وألقى القبض على 5 آخرين بعد خروج 15 مقاومًا من نفقين في موقعين مختلفين شرق الخط الأصفر في شرق رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الخميس، أن الجيش بدأ سياسة هجومية ومبادرة، مضيفًا "لن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور".