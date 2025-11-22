جامعة سوهاج تواصل تعزيز مهارات الجهاز الإداري بحزمة برامج تدريبية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات حزمة البرامج التدريبية المخصصة لتطوير مهارات الجهاز الإداري بالجامعة، والتي شارك بها 134 متدربًا من الدرجات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة (تخصصية ومكتبية أ، ب، ج)، إضافة إلى المتعاقدين والعاملين بنظام "السركي".

ونُظمت البرامج التدريبية بواسطة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وشيرين يوسف مدير عام التنظيم والإدارة، وحنان رمضان مدير التدريب، وذلك بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تواصل تنفيذ هذه البرامج بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز قدراتهم بما يتواكب مع التطوير المؤسسي، مشددًا على أن العاملين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح الجامعة، وأن الاستثمار في تدريبهم وتنمية مهاراتهم هو السبيل الفعلي لتحسين جودة الأداء وبناء كوادر أكثر احترافية.

من جانبه، أوضح المحاسب أشرف القاضي أن الدورات التدريبية تستهدف تحديث مهارات العاملين والارتقاء بالمنظومة الإدارية، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية وخلق روح الإبداع والتنافس بين أعضاء الجهاز الإداري، مؤكدًا استمرار هذا النوع من الدورات وقياس أثرها على تطوير الأداء.

وذكرت شيرين يوسف أن البرامج التدريبية تضمنت موضوعات متنوعة، من بينها: استراتيجيات مكافحة الفساد، بناء وتطوير فرق العمل الإبداعية، التنمية المستدامة في الجامعات، تصميم الجرافيك والفيديو، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الإدارة، برنامج "Microsoft Excel".

فيما أشارت حنان رمضان، مدير التدريب، إلى أن البرنامج استمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 134 متدربًا، وشارك في التدريب كلٌّ من: الدكتور سمير أبو المجد، الدكتور منصور أحمد، الدكتور هاني جعفر، الدكتور محمد إمام، الدكتور عماد صموئيل، الدكتورة أسماء محمود، المهندس محروس حارس، والدكتور حمدي حسن، وذلك تحت إشراف نعمة عيسى كمشرف إداري، وشريف أحمد عبدالغني ومحمود محمد كمسؤولين عن الدعم الفني بالمركز.