فصل الرأس وقطع جزء حساس من جسده.. جريمة مروعة تهز المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

أقدم أحد الأشخاص، "يحمل جنسية إحدى الدول"، على قتل شخص داخل منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتبين أن الجاني كان يحمل سكينًا لذبح المجني عليه وقطع جزءًا من جسده، وهو "عضوه الذكري"، داخل مسكنه.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسماع أصوات استغاثة ومشاجرة داخل وحدة سكنية بأحد شوارع المدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم ليتبين لهم مقتل شخص يدعى "أ.ف"، بالمعاش، بعد ذبحه وفصل رأسه عن جسده ونزع عضوه الذكري.

وتبين أن خلافًا نشب بين المجني عليه وأحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدى الدول"، وتطورت المشادة الكلامية إلى ارتكاب الجاني لجريمته.

وبتقنين الإجراءات من الجهات المسؤولة، جرى ضبط المتهم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمعاينة الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.