طعنات لمدة 5 دقائق.. المؤبد لعامل قتل جاره بكرموز في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المضبوط، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل جاره طعنًا بمطواة بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سامح حامد شاكر، حنا بسطوروس سيداروس، وسكرتير محكمة الجنايات عمرو زكي.

- بلاغ بمشاجرة في كرموز

ترجع وقائع القضية رقم 2399 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد حدوث مشاجرة وأسفر عنها مصرع شخص بدائرة القسم.

ووفقًا لأوراق القضية، نشب مشادة كلامية بين المتهم ر.م.ر، عامل بشركة أثناء تواجده بمحل والده بمنطقة كرموز، والمدعو ر.م.ال، عاطل، الذي تصادف مروره بالشارع.

- طعنات من مطواة لمدة 5 دقائق

كشفت التحقيقات تطور المشادة بينهما إلى مشاجرة، أبدى خلالها المتهم النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه. أسقطه أرضًا وجثم فوقه، وتعدى عليه بالضرب والطعن لمدة قاربت خمس دقائق، مستخدمًا مطواة، ولم يغادره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم لاذ بالفرار قبل أن يُلقى القبض عليه.

- إحالة المتهم إلى جنايات الإسكندرية

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.