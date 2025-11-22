ضمن الموجة الـ27.. إزالة 7099 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إزالة 7099 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 8 أغسطس الماضي وحتى الآن.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية قامت بشن حملات مكبرة أسفرت عن:

إزالة 736 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وجهات الولاية والمباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية 77035 مترًا مربعًا.

التعامل مع 3042 حالة من المتغيرات المكانية.

إزالة 3302 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية أملاك الأهالي بمساحة 124 فدانًا و7 قيراط.

إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية أملاك الدولة بمساحة 108 فدان و14 قيراط.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جاهزة لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وأكد سراج أن حملات الإزالة تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين>

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة الميدانية اليومية وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

وأضاف المحافظ أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.