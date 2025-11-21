لا دعم لمتعدٍّ.. زراعة المنيا تزيل 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، استمرار حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف.

وأوضح المهندس محمد أمين محمد، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إزالة ثلاث حالات بمركز مطاي، وثلاث حالات بمركز سمالوط، إلى جانب حالتين بمركز المنيا، إضافة إلى حالتين بمركز أبو قرقاص وحالتين بمركز ديرمواس، فضلًا عن عشر حالات تابعة لقطاع الإصلاح الزراعي، وجميع المخالفات جاءت في صورة مبانٍ بالبلوك الحجري والأسمنت أو تشوينات على الأراضي الزراعية.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية للتعديات وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المخالفين، بداية من محاضر التبوير والتقسيم والتشوين، وصولًا إلى حرمان المتعدي من الأسمدة المدعمة وكافة صور الدعم، مؤكدًا: "لا دعم لمتعدٍّ".

كما وجه بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق قرارات الحرمان من الدعم، وإحالة المخالفات إلى النيابات العسكرية، مع إخطار الوحدات المحلية لرفع الأنقاض وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية.

وتهيب مديرية الزراعة بالمزارعين ضرورة الالتزام بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، باعتبارها مصدر الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.