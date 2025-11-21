بالصور- تحرير 129 محضر مخالفات في المخابز والأسواق بأسوان

تواصل مديرية التموين بأسوان تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، والإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة.



كما شملت الحملات المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها للمواطنين بالأسعار المحددة، ومنع الغش والاحتكار للسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين بأسوان، إنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، بالمرور الميداني وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية.

أسفرت الحملات عن تحرير 129 محضرًا متنوعًا، منها:

83 مخالفة ضد المخابز البلدية، شملت: توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد، عدم وجود قائمة أسعار، عدم النظافة العامة، إنتاج خبز ناقص الوزن، التصرف في كميات من الدقيق، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إثبات مبيعات وهمية، وعدم وجود سجل زيارات.

46 مخالفة في الأسواق، منها: عدم إعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، بيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مخالفات في المواد البترولية والبوتاجاز، تجميع دقيق من المستودعات وتجميع بطاقات تموينية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، ومصادرة المضبوطات وفقًا للقوانين المعمول بها.