بركن "فكر وشارك".. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للفلسفة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فعالية ثقافية بعنوان ركن "فكر وشارك"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي يحرص المتحف على تقديمها لإثراء تجربة الزائر، والتأكيد على قيمة الفلسفة كأداة لفهم الذات والعالم.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن الركن شهد إقبالًا كبيرًا من زوار المتحف من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، خاصة أنه تضمن عرض مقتطفات واقتباسات فلسفية متنوعة على بطاقات أُعدّت خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة العالمية.

وأكد أن الفعالية أتيحت خلالها للزوار فرصة كتابة حكمهم وخواطرهم الفلسفية المفضلة ووضعها داخل صندوق مخصص بعنوان "صندوق الفكر"، في أجواء تعزز المشاركة والتعبير.

وأشار إلى أن الفعالية تهدف إلى تعزيز التفكير التأملي وفتح مساحة للنقاش الإيجابي، بما يعكس دور المتاحف كمراكز للإلهام المعرفي ونشر الثقافة في المجتمع.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للفلسفة World Philosophy Day هو احتفال عالمي أعلنته اليونسكو، ويُحتفل به سنويًا في يوم الخميس الثالث من شهر نوفمبر. وقد جرى الاحتفال به لأول مرة في 21 نوفمبر عام 2002.

وتؤكد اليونسكو خلال هذا اليوم على القيمة الدائمة للفلسفة ودورها في تطور الفكر البشري لكل ثقافة ولكل فرد، باعتبارها فلسفة تُعطي معنى للحياة والعمل في السياق الدولي، وليس مجرد فلسفة تأملية أو معيارية.