6 مصابين بينهم طفل ومسن في حادث على "الدولي الساحلي" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، مساء اليوم الخميس، في تصادم عنيف وقع بين سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، (اتجاه الإسكندرية) بالقرب من كوبري الشيخ مبارك بنطاق مركز بلطيم.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية وصول المصابين إلى مستشفى بلطيم التخصصي عبر سيارات الإسعاف، حيث تنوعت الإصابات بين كسور، جروح قطعية، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وكشفت السجلات الطبية بالمستشفى أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة الإسكندرية، وجاءت تشخيصاتهم كالتالي:

- عبد الرحمن.م.ح (35 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيسر.

- فرج الله.ع.ع (85 عاماً): اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات (حالة حرجة لكبر السن).

- عطية.إ.أ (54 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.

- خالد.أ.ع (8 أعوام - طفل): جرح قطعي بالوجه (5 سم) وكدمات وسحجات.

- السيد.ع.ا (50 عامًا): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- خالد.م.ر (45 عامًا): جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لجميع الحالات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.