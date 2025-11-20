أطلق الرصاص ليلة الانتخابات.. حبس متهم 15 يومًا لحيازته سلاحًا بالفيوم

الفيوم ـ حسين فتحي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبشواي الجزئية بالفيوم، حبس مواطن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص (بندقية آلية) واستخدامه في إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ابتهاجًا بنتائج الحصر العددي للانتخابات البرلمانية.

رصد أمني واحتفال سابق لأوانه

كانت أجهزة الرصد بوزارة الداخلية قد رصدت قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية بكثافة من بندقية آلية، عقب انتهاء عمليات الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة (تضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة)، معتقدًا فوز مرشح يؤيده بمقعد في مجلس النواب، مما عرض حياة المواطنين للخطر.

وبضبط المتهم وعرضه على النيابة، وجهت له تهم حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وإطلاق الأعيرة النارية في التجمعات، وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

مفاجأة إلغاء الانتخابات بالدائرة

تأتي هذه الواقعة في الوقت الذي قررت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء العملية الانتخابية برمتها في هذه الدائرة، وذلك للأسباب التالية

- عدم قيام رئيس اللجنة العامة بالدائرة بإعلان الحصر العددي أمام الحاضرين.

- عدم تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على صور رسمية من نتيجة الحصر العددي، مما شاب العملية إجراءات قانونية استوجبت الإلغاء.