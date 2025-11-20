حبس متهمين اثنين 4 أيام لقتلهما شابًا بالشرقية وإخلاء سبيل ثالث

أمرت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بحبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل شاب وسرقة متعلقاته، عقب العثور على جثته مُلقاة بمصرف بقرية الزنكلون التابعة لدائرة المركز، فيما قررت إخلاء سبيل المتهم الثالث.



كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة محمد. ج، 28 عامًا، عامل ومقيم بقرية بنايوس، داخل أحد المصارف المائية بالمنطقة.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى التحفظ على الجثة فى مستشفى الأحرار تنفيذاً لقرار النيابة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



ضبط الجناة وكشف ملابسات الجريمة



وأسفرت التحريات وتقنين الإجراءات عن ضبط المتهمين، إذ تبين تورط صديق المجني عليه واثنين آخرين في استدراجه والاعتداء عليه ثم التخلص من جثمانه وسرقة متعلقاته ودراجته النارية.



وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول دوافع وملابسات الجريمة.



وخيمت حالة من الحزن، على أسرة الضحية، وعبّر أهالي قرية بنايوس عن حزنهم الشديد لوفاة المجني عليه، مؤكدين أنه كان معروفًا بينهم بحسن الخلق واهتمامه برعاية الحيوانات الضالة، حتى أُطلق عليه لقب "صاحب ملجأ الرحمة".