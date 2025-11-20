الجيران شموا الرائحة.. العثور على جثة سيدة في شقة بالإسكندرية

عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة مسنة داخل الشقة سكنها بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول في الإسكندرية، فيما تشير التحريات إلى أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.



بلاغ بوجود رائحة كريهة



والبداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية داخل عقار بشارع 15 بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الشقة المشار إليها بالطابق التاسع تقيم فيها المدعوة "ال.ع.ال.أ" 72 سنة، بمفردها، وبفتح الشقة عثر على جثتها متوفية منذ أيام.



الابن حاول الاتصال بها ولم ترد



وبسؤال نجلها أكد في التحقيقات أن والدته تقيم بمفردها وأنه حاول الاتصال بها منذ أيام ولم ترد، واليوم حضر عقب اتصال من الجيران، منوهًا أن الوفاة طبيعية ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.



جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول وباشرت النيابة العامة التحقيق.