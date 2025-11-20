تموين القليوبية: تحرير جنح ضد محلات تجارية وضبط مواد غذائية غير صالحة

كثفت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، جهودها لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات أو محاولات غش بحقوق المواطنين، وذلك تحت إشراف وكيل وزارة التموين بالقليوبية الدكتور تامر صلاح مختار، وبالتوجيهات الصادرة عن وزير التموين الدكتور شريف فاروق ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأسفرت الحملة التي نفذتها إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة على الأنشطة التجارية عن تحرير عدة جنح ضد المخالفين، وجاءت على النحو التالي: جنحة ضد سوبر ماركت لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر، شملت 40 جركن شوكولاته بوزن 3.5 كجم لكل جركن بإجمالي 140 كجم، و10 أكياس مقرمشات بأوزان مختلفة بإجمالي 40 كجم.

كما تم تحرير 3 جنح أخرى لعدم إعلان الأسعار ضد محل عطارة وسوبر ماركت آخر، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية أن الحملات ستستمر بشكل مفاجئ على كافة الأنشطة التجارية والمخابز لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية حقوق المواطنين.