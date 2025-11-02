الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين المركزي في محافظة الدقهلية، ولأول مرة في تاريخ المستشفى، في إجراء جراحة معقدة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 72 عامًا.

كانت المريضة قد وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من تشنجات متكررة، وتدهور في درجة الوعي، وشلل تام بالجانب الأيسر، حيث كشفت الفحوصات عن وجود ورم بالفص الأيمن للمخ يضغط على منطقة الحركة.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن الفريق الطبي نجح في استئصال الورم بالكامل في جراحة دقيقة، مؤكدًا أن حالة المريضة تحسنت واستعادت وعيها وتوقفت التشنجات، وتخضع حاليًا للعلاج الدوائي والطبيعي.

من جانبه، أكد الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هذا النجاح يأتي في إطار دعم المستشفيات المركزية بالكوادر والإمكانيات اللازمة لإجراء الجراحات الدقيقة داخل المحافظة.

ووجه الجزار الشكر للفريق الطبي برئاسة الدكتور محمود مصطفى نصار، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عادل موافي، أخصائي التخدير، وفريق التمريض، مثمنًا جهود الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، في توفير الدعم لإنجاح الجراحة.