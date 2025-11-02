بني سويف- حمدي سليمان:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف على جثة شخص داخل منزله، بشارع طراد النيل بمركز الواسطى شمال المحافظة، بعد وفاته منذ عدة أيام.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل بشارع طراد النيل.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبيَّن العثور على جثة لشخص يُدعى "ش.ع.م"، 44 عامًا، عامل، داخل منزله، وتبيَّن من المعاينة الأولية أنه متوفى منذ أكثر من ثلاثة أيام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة