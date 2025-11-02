إعلان

كشفتها رائحة كريهة.. العثور على جثة عامل بعد وفاته بـ 3 أيام داخل منزله ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:42 م 02/11/2025

جثة - أرشيقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف- حمدي سليمان:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف على جثة شخص داخل منزله، بشارع طراد النيل بمركز الواسطى شمال المحافظة، بعد وفاته منذ عدة أيام.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل بشارع طراد النيل.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبيَّن العثور على جثة لشخص يُدعى "ش.ع.م"، 44 عامًا، عامل، داخل منزله، وتبيَّن من المعاينة الأولية أنه متوفى منذ أكثر من ثلاثة أيام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف شارع طراد النيل مركز الواسطى شمال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

ذهب أم عقار أم أذون خزانة.. خبراء يحددون البوصلة الآمنة لاستثمار مدخراتك
تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق
هل يخالف إنشاء إسرائيل مركز قيادة جوي على حدود مصر اتفاق كامب ديفيد؟ .. خبير يكشف
"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة