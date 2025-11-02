6 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد طريق "شبين القناطر – كفر الدير" بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتبين أن المصابين هم: إسلام محمد رشدي (21 عامًا)، أحمد محمد علي (31 عامًا)، آية محمد سيد (31 عامًا)، سارة سيد سيد رسلان (27 عامًا)، علاء محمد صبري (37 عامًا)، وآدم أحمد محمد (3 أعوام)، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث طريق شبين القناطر – كفر الدير، ووجود مصابين.



دفعت هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، وتم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى وسط متابعة ميدانية من فرق الطوارئ.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة تروسيكل عبور الطريق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدام الميكروباص به، ونتج عن ذلك تهشم في مقدمة المركبتين وإصابة الركاب بإصابات متفاوتة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تم التحفظ على المركبتين وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.