زراعة البحيرة تحذر: وقف "كارت الفلاح" لأصحاب هذه المخالفة فورًا

البحيرة - أحمد نصرة:



حذر الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أي مزارع بمركز كفر الدوار من مخالفة إقرار الحصر الزراعي الذي يوقع عليه بناءً على المحصول المنزرع على الطبيعة خلال الموسم الشتوي 2026/2025، مؤكدًا أنه سيُجرى وقف بطاقة الحيازة "كارت الفلاح" فورًا في حالة المخالفة.



وأوضح عزام، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بإدارة التعاون الزراعي بكفر الدوار، أنه سيتم إلزام المخالفين بسداد فرق الأسمدة الزائدة طبقًا لسعر السوق، مشيرًا إلى أن اللجان المشكلة من مديرية الزراعة وإدارتي التعاون والزراعة بالمراكز ستراجع الحصر على الطبيعة بدقة، وسيُحاسب كل من يخالف البيانات الفعلية للمحصول المنزرع.



وأكد وكيل الوزارة أن الحصر هذا العام سيكون ميدانيًا ودقيقًا لضمان حصول كل مزارع على كامل مستحقاته من الأسمدة المدعمة، مشددًا على أن التعليمات واضحة، ومن يخطئ سيتحمل المسؤولية كاملة، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح لتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على حلها فورًا.



وأضاف أنه سيُفتح باب صرف الأسمدة قريبًا وفقًا للمقررات السمادية لكل محصول بناءً على قرارات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة، مطالبًا الجمعيات الزراعية بالاستعداد للموسم الشتوي وتجهيز السجلات معتمدة ومرقمة، وإعداد سجلات المخازن والخزائن، مع ضرورة تعليق أسعار الأسمدة في أماكن واضحة بالجمعيات.