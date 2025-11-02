أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى البواخر السياحية أثناء خضوعها لأعمال الصيانة داخل الترسانة البحرية بمنطقة السد العالي.

وأوضح المحافظ أن المركب كانت خالية تمامًا من أي أفواج سياحية أو أطقم عاملة وقت اندلاع الحريق، والذي نتج – وفقًا للتحريات الأولية – عن تطاير شرر من لنش صيانة مجاور بسبب سرعة الرياح، مؤكدًا أنه لم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين العاملين.

ووجّه اللواء إسماعيل كمال السكرتير العام للمحافظة، اللواء ماهر هاشم، بزيارة موقع الحريق لمتابعة أعمال التبريد في مقدمة الباخرة، التي جرى إخماد النيران بها باستخدام سيارات الإطفاء ولنش الإطفاء المتمركز بمسطح بحيرة ناصر.

كما قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق العاجل للوقوف على ملابساتها، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بكافة اشتراطات الوقاية من الحرائق في مواقع العمل.