سقوط "مزاجو" و"الشوني" بكوكتيل مخدرات وأسلحة في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بنها، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في توجيه ضربة قوية لتجار المخدرات، بعدما تمكنت من القبض على عاطلين خطرين يُعرفان باسم "مزاجو" و"الشوني"، هاربين من أحكام قضائية، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وردت معلومات سرية إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث الجنائية، من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز بنها، تفيد باختباء المتهمين الهاربين "مزاجو" و"الشوني"، المقيمين بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، داخل منطقة كفر الجزار بدائرة المركز، واتخاذها وكرًا لترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لبسط نفوذهم وترويع الأهالي.

وعقب تكثيف التحريات والمتابعة الميدانية، تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد صلاح، معاون أول المباحث، من تحديد مكان اختبائهما وضبطهما في كمين محكم، حيث عُثر بحوزتهما على كميات من مخدر الهيروين والآيس، وسلاحين ناريين "بندقية خرطوش وفرد محلي"، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى سيارة جيب تُستخدم في تنقلاتهما لتسهيل نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار واستخدام الأسلحة للدفاع عن نشاطهما غير المشروع.

وشهدت منطقة كفر الجزار حالة من الارتياح عقب ضبط المتهمين، حيث استقبل الأهالي قوات الشرطة بالتصفيق تقديرًا لجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.