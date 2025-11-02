تزوير ونصب واحتيال.. سقوط تشكيل عصابي في قبضة الأمن بالقاهرة



كتب– علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال وحماية المواطنين من أساليب النصب المختلفة.

أكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في وقائع نصب واحتيال، بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الأختام المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بمزاولتهم هذا النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.