لأول مرة.. قبول الطالبات بالمدرسة الفنية لمياه الشرب في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار جولاته الدورية لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف المراحل على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس محمد متولي، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وأمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى جانب المهندس هاني عزت، مدير المدرسة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الفصول الدراسية ومعامل الكهرباء والكيمياء والحاسب الآلي، حيث اطمأن على انتظام الدراسة ومستوى التحصيل العلمي للطلاب، وتبادل الحديث معهم حول المناهج الدراسية ودورهم المستقبلي في خدمة المجتمع، مشددًا على أهمية الالتزام والاجتهاد باعتبارهم نواة لمستقبل الوطن وسواعده في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شملت الجولة تفقد ورشتي الشبكات والمحطات، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمود شحاتة حول تخصصات المدرسة، والتي تشمل تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى معالجة وضبط جودة المياه. وأوضح أن المدرسة تضم 9 فصول دراسية بإجمالي 223 طالبًا موزعين على الصفوف الثلاثة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال الزيارة أهمية التعليم الفني في إعداد كوادر مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات التنمية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على ربط التعليم الفني بالقطاعين الصناعي والخدمي، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب داخل الشركات والمصانع لاكتساب الخبرة الميدانية وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي ختام جولته، أعلن محافظ أسيوط عن بدء قبول دفعة من الطالبات للدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة، لتصبح بذلك أول مدرسة فنية مشتركة من نوعها على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التعليم الفني المتخصص للفتيات ودعم مشاركتهن في المجالات الفنية والتقنية.