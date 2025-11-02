إعلان

ضربها بماسورة.. شاب يقتل زوجته الحامل بسبب "الموبايل" في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:47 ص 02/11/2025

جثة - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:


كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض وصول ربة منزل جثة هامدة لمستشفى طهطا العام، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة الزوج المدعو "ن" في العقد الثالث من العمر، بسبب التليفون المحمول.


ألقي القبض على الزوج، واعترف باعتدائه على المجني عليها بماسورة حديدية رغم حملها في الشهر التاسع لرفضه اقتنائها هاتف محمول، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


البداية كانت بتلقي الأجهزة المختصة بسوهاج إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أماني. ع"، 26 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية قرية بنهو دائرة مركز شرطة طهطا جثة هامدة.


وادعت حماتها أن الضحية حامل في الشهر التاسع، وسقطت من علو، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، فكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

الأجهزة الأمنية ماسورة قتل زوجته الموبايل

