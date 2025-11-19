سوهاج - عمار عبدالواحد:

صدّق اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على القرار رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠٢٥، والصادر بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٥، بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتنظيم بعض أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي القرار استنادًا إلى نتائج أعمال لجنة حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن بمحافظة سوهاج، والتي جرى تشكيلها بموجب قرار المحافظ رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥، ووفقًا للقواعد المنظمة لعمل هذه اللجان الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار التزام المحافظة بتطبيق القانون، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات المؤجرة لغرض السكن، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأوضح أنه سيتم تعميم القرار على جميع وحدات الإدارة المحلية بنطاق المحافظة للعمل بموجبه، ونشره في لوحة الإعلانات وفقًا لما نص عليه القانون، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.