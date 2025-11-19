محافظ الأقصر يفتتح أعمال رصف طريق قرية الطوناب بإسنا (صور)

بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، بدأها بقرية الطوناب حيث تفقد أعمال الرصف بطريق الطوناب - الهنادي، والذي يمتد من مزلقان أبو سعيد وحتى مزلقان الهنادي بطول 3.5 كيلومتر، وتم الانتهاء من رصفه بالكامل مؤخرًا.

واستقبل أهالي قرية الطوناب محافظ الأقصر بالزغاريد احتفالًا بانتهاء أعمال رصف الطريق الذي طال انتظاره، والذي يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة علي الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.