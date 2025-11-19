بعد دهس زوجته الحامل بالسيارة.. قرار قضائي عاجل ضد تاجر بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة تاجر بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل زوجته الحامل دهسًا بسيارته في منطقة الدخيلة، لمنعها من تحرير محضر ضده.

ترجع وقائع القضية رقم 30009 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد دهس سيارة لسيدة وهرب قائدها عقب الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المدعو "م.ح.ع"، تاجر، قتل عمدًا المجني عليها زوجته "ج.أ.ش" مع سبق الإصرار والترصد، إذ عقد النية على إزهاق روحها قبل نحو 11 سنة وظل هاربًا طوال تلك المدة.

ووفقًا لأوراق القضية، اتصل المتهم بمحامية زوجته وعلم منها أنها توجهت إلى مدرسة أبنائه للحصول على خطاب يفيد عدم سداده المصاريف المدرسية، وأنها متجهة إلى قسم شرطة الدخيلة لتحرير محضر ضده.

وتوجه المتهم إلى مكان تواجد المجني عليها، وحدثت بينهما مشادة أثناء سيره بجوارها بالسيارة، قبل أن يصدمها عمدًا بسيارته، ما أدى إلى وفاتها إثر إصابتها بنزيف في الرأس وتوقف وظائف المخ.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي إسقاط المجني عليها عمدًا أثناء حملها، مع علمه بذلك، كما تبين وجود محاضر ودعاوى عديدة بينهما بسبب خلافات سابقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم بعد القبض عليه بعد نحو 11 سنة من هروبه إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.