أسيوط تفتح أبوابها للسياحة الدينية عبر رحلات جوية منتظمة من القاهرة

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطوات جادة لدعم القطاعين السياحي والاستثماري، من خلال استقبال الوفود السياحية على متن الرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة التي أُطلقت مؤخرًا لربط أسيوط بالعاصمة عبر خطوط طيران مباشرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، بما يسهم في تسهيل حركة الزوار إلى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

تفاصيل الرحلة الأخيرة

وأوضح المحافظ أن الرحلة الأخيرة ضمت وفدًا من معلمي وتلاميذ مدرسة بالقاهرة، بهدف التعرف على المقومات الروحية والتاريخية التي تتميز بها المحافظة باعتبارها محطة محورية على مسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن أسيوط تمتلك كنوزًا دينية فريدة تجعلها مقصدًا رئيسيًا للسائحين من داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الوفد كان في استقباله بمطار أسيوط الدولي مسئولو إدارة السياحة والتعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بما يعكس صورة حضارية عن المحافظة ويضمن تجربة مريحة للزوار.

وأشار أبوالنصر إلى أن الجولة بدأت من دير السيدة العذراء بالمحرق بمركز القوصية، أحد أبرز نقاط المسار المقدس، حيث تزامنت الزيارة مع وجود وفد سياحي روسي كبير، ما يعكس الإقبال المتزايد على المواقع الدينية في أسيوط.

وقدّم الرهبان شرحًا تفصيليًا للوفدين حول الكنائس الأثرية والحصن التاريخي وسط أجواء مفعمة بالروحانية.

وتابع المحافظ أن الجولة شملت أيضًا دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، حيث لمس الوفد التطوير الملحوظ في الطرق والخدمات المؤدية للمناطق الدينية، قبل أن يختتم زيارته في دير السيدة العذراء بدرنكة، أحد أهم معالم المسار عالميًا، حيث حرص المحافظ على استقبال الوفد والاستماع لانطباعاته حول مستوى التنظيم والتطوير.

أسيوط على خريطة السياحة الدينية

وأكد أبوالنصر أن المحافظة تعمل يومًا بعد يوم لتحويل مسار العائلة المقدسة إلى مشروع عالمي، وجعل أسيوط محطة رئيسية على خريطة السياحة الدينية، مشددًا على أن إشادة الزوار بما تحقق من إنجازات دليل على السير في الاتجاه الصحيح.

وفي ختام الجولة، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة في البنية التحتية والخدمات السياحية والثقافية، معتبرين أن ما يحدث في أسيوط يعكس صورة مشرقة لمصر الحديثة القادرة على الجمع بين أصالة التاريخ وروح التنمية.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا: "أسيوط تفتح ذراعيها دائمًا لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم، ونعدهم بتجربة فريدة تجمع بين التاريخ العريق والتنمية الحديثة.

الرحلة الجوية المنتظمة ليست مجرد خط طيران، بل جسر يربط الماضي بالحاضر ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتنمية في قلب الصعيد".