تحرك عاجل لإصلاح تلف بقضبان السكة الحديد فى شبرا الخيمة -صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:34 م 19/11/2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


أكدت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيسة حي غرب شبرا الخيمة، أنها تابعت بشكل فوري بلاغًا وصل للحي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تُظهر تلفًا في بعض قضبان السكة الحديد بالقرب من موقف الزهور.

وأوضحت رئيسة الحي أنه بمجرد رصد المنشورات، تم التواصل مباشرة مع هندسة سكك حديد القاهرة للتأكد من صحة ما تم تداوله واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.

وانتقلت فرق الصيانة المتخصصة التابعة للسكة الحديد إلى موقع البلاغ، وبدأت تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للقضبان المتضررة، وذلك بهدف تأمين مسار القطارات والحفاظ على سلامة الحركة على الخط.

وكان عدد من مستخدمي فيسبوك، تداولوا في وقت سابق صورًا ومقاطع فيديو تُظهر وجود تلف في جزء من القضبان، ما أثار قلق الأهالي بشأن احتمالية تأثر حركة القطارات، قبل أن يؤكد الحي أن الوضع تحت السيطرة وتم التعامل معه بشكل عاجل.

السكة الحديد شبرا الخيمة سلوى أبو العينين

